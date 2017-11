Com 45 mil novos empregos, Goiás é o 3º colocado na criação de vagas no Brasil

Goiás de janeiro a outubro, em números absolutos, já contabilizou mais de 45 mil novos postos de trabalho, o 4.º maior saldo do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

Já em termos proporcionais, Goiás assume a terceira posição, com crescimento de 3,79%, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, e compilados pelo Instituto Mauro Borges, da Secretaria de Gestão e Planejamento (IMB/Segplan).

O crescimento do mercado formal de empregos este ano, em Goiás, foi puxado pelo setor de serviços, que apresentou o maior saldo positivo com a oferta de mais de 13 mil novas vagas de trabalho.

A indústria da transformação também está na liderança da engrenagem da máquina geradora de empregos, com 11.335 vagas, seguida pela agropecuária, com a oferta de 9.729 novos postos de trabalho no mercado, o que representa um acréscimo de 10,19% na comparação com igual período do ano anterior.

Este ano, os únicos segmentos que ainda não apresentaram reação no mercado de trabalho são o de serviços indústriais de utilidade pública que fechou 81 postos de trabalho e o da administração pública, com menos 121 vagas.

Nos últimos 12 meses, a evolução do emprego formal em Goiás também foi positiva com 19.874 novas vagas, uma evolução de 1,64% em relação a igual período de 2016, embora em outubro último o saldo entre admissões e demissões tenha ficado negativo em 1.671, em termos absolutos, com queda de 0,14% em relação a setembro.