Economia Comércio goiano registra em novembro a maior alta desde 2000 Um aumento de 5,4% foi registrado nas vendas do varejo em comparação ao mês de outubro

O varejo goiano registrou um aumento de 5,4% nas vendas em novembro do ano passado comparado ao mês de outubro. É o que mostra a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta terça-feira (15). O número representa a maior alta na série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000 (série com ajuste sazonal). Dessa forma, o...