Economia Comércio economiza R$ 1 bilhão com reforma da CLT Redução é em valores que seriam pagos em ações na Justiça, segundo estudo da CNC feito para avaliar o impacto do primeiro ano de vigência da lei

As empresas do comércio economizaram neste ano, até agosto, R$ 748,7 milhões em indenizações aos empregados por causa da reforma trabalhista, que entrou em vigor há exatamente um ano, no dia 11 de novembro de 2017. Até o fim deste ano, essa redução de gastos pode chegar a quase R$ 1 bilhão.Essa é a principal conclusão de estudo da Confederação Nacional do Comércio ...