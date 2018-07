Economia Comércio do Brasil com Brics avança, mas agenda mudou Presidentes dos países estão reunidos em Joanesburgo, na África do Sul

A 10º reunião de Cúpula do Brics, com chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em Joanesburgo, na África do Sul, evidencia a mudança de agenda do bloco. A agremiação dos países foi diplomaticamente criada, no esteio da crise financeira internacional de 2008, com o objetivo de aumentar atuação e o poder de voto dos países emergentes em org...