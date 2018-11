Economia Comércio deve ficar com parte da primeira parcela do 13º salário Pesquisa mostra que 23% dos trabalhadores que receberão o benefício querem usar um pouco do recurso para comprar presentes e 17% para pagar dívidas atrasadas

A chegada da primeira parcela do 13º salário, que deve estar na conta de todos os trabalhadores com direito ao abono até o próximo dia 30, é aguardada com ansiedade pelo comércio. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), feita em todas as capitais brasileiras, revelou que 17% dos trabalhadores que receberão o...