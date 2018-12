Economia Comércio da região da 44 passa a funcionar aos domingos e em novo horário aos sábados Amanhã (2), a região terá lojas abertas até as 13 horas

As lojas e galerias da região da 44, em Goiânia, vão ampliar o horário de atendimento ao público. A partir de amanhã, o comércio estará aberto aos domingos das 7h às 13h. Aos sábados, as lojas vão funcionar até as 19 horas. A mudança teve início em novembro, quando as lojas estavam abrindo às segundas, das 7h ás 19h, dia em que normalmente a região não funciona. De acordo com ...