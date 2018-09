Economia Comércio adota biometria facial contra fraudes Base de dados tem mais de 30 milhões de consumidores no País; por meio da análise de pontos do rosto, ferramenta verifica histórico e confirma identidade

O varejo é o principal alvo de golpistas no País. Por isso, na tentativa de barrar as fraudes, uma nova ferramenta promete maior segurança no momento da concessão de crédito nas lojas, a biometria facial. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia passou a oferecer este ano o SPC Reconhecimento Facial, que conta com base de dados de mais 30 milhões de consumidores...