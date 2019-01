Economia Cogumelos ganham o mercado Em cerca de 20 anos o consumo per capita do produto saltou mais de 1.000% e tem influenciado investimentos também em Goiás

Nas últimas duas décadas o consumo per capita de cogumelos comestíveis saltou mais de 1.000% no País, saindo de 30 gramas em 1996 para 360 gramas em 2018. Apesar do aumento, o Brasil ainda está longe de índices de países em que o consumo do produto já é mais usual, como a China, onde a média chega a 8 quilos por pessoa ao ano, segundo informa a pesquisadora responsável pel...