Economia Cofundadores do Instagram anunciam saída da rede social Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger decidiram deixar a empresa

Os cofundadores da rede social Instagram, o norte-americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, anunciaram nesta segunda-feira (24) que deixarão a empresa nas próximas semanas, "para explorar novamente" sua "curiosidade e criatividade". De acordo com o jornal "The New York Times", Systrom e Krieger não deram explicações sobre o motivo pelo qual estão ...