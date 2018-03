Coca-Cola vai lançar sua primeira bebida alcoólica em 130 anos de existência

Após mais de 130 de história, a Coca-Coca tentará, pela primeira vez, lançar uma bebida alcoólica. O produto será comercializado em lata no Japão, com expectativa para chegar às prateleiras ainda em 2018.

O anúncio foi dado pelo presidente da unidade no país, Jorge Garduño. “Trata-se de uma categoria conhecida no Japão como Chu-Hi”, explicou em comunicado. E passa longe de um refrigerante: o álcool de uma dose pode chegar a 25%, ultrapassando o vinho e até o saquê. “Tradicionalmente, é feita com uma bebida destilada chamada shōchū e água com gás, além de alguns aromatizantes”, disse Garduño.

No Japão, o Chu-Hi é vendido em máquinas automáticas, lojas de conveniência e supermercados devido à sua praticidade. O coquetel gaseificado pode apresentar sabores como laranja, limão, abacaxi, kiwi, pêssego, morango, uva, e outros mais locais.

Garduño descreveu a bebida como "única" na história da companhia. “Nunca tivemos experiências anteriores na categoria de baixo conteúdo alcoólico, e este é um exemplo de como continuamos explorando oportunidades fora das nossas áreas centrais”, disse ele. Em entrevista, o executivo acrescentou que acredita que não deve demorar para que se veja "esse tipo de produtos da Coca-Cola no resto do mundo”.