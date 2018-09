Economia Coca-Cola estreia no mercado de água de coco Com a demanda de consumidores por itens mais saudáveis, mercado cresceu 42% no Brasil nos últimos 5 anos

A Coca-Cola Brasil estreou em um novo mercado no País: com a marca Del Valle, vai brigar no segmento de águas de coco. O objetivo da companhia é alcançar vendas de até 10 milhões de litros em um ano, o que representa quase 6% do volume total do setor no País, segundo dados da consultoria Euromonitor. "A empresa está sempre olhando para mudanças de hábitos e de c...