Economia Coca-Cola está de olho em mercado de bebidas com infusão de maconha Fabricante está em negociações com a produtora Aurora Cannabis, terceira maior empresa de maconha do Canadá

A Coca-Cola está interessada na indústria de bebidas em infusão com CBD (canabidiol) – ingrediente não-psicoativo da maconha que trata a dor, mas não dá "barato". A fabricante de refrigerantes com sede em Atlanta está em negociações com a produtora de maconha canadense Aurora Cannabis Inc. para desenvolver as bebidas, de acordo com um relatório d...