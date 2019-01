Economia Cobertura de água e esgoto no Brasil é pior que no Iraque Hoje, apenas 6% dos municípios nacionais são atendidos pela iniciativa privada

Oitava economia do mundo, o Brasil tem níveis de cobertura de água e esgoto bem piores que países como Iraque, Jordânia e Marrocos. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não são abastecidos com água potável - números que refletem a falta de prioridade que o setor teve nos últimos anos e explicam a proliferação de epidemias, c...