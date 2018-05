Economia CMTC reduz frota de ônibus na capital Se atos persistirem, companhia diz que redução na segunda-feira pode chegar a 20% do número de veículos

Sem precisar o quantitativo, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) anunciou na tarde de ontem que a frota de ônibus em Goiânia e na Região Metropolitana foi reduzida. Segundo a CMTC, a decisão foi tomada após as empresas realizarem um levantamento para avaliar as reservas de combustível disponíveis. Com o resultado, optaram por limitar o número de ve...