Clientes da Caixa em Goiás poderão quitar dívidas com descontos de até 90%

A Caixa Econômica Federal lançou a campanha #QUITAFACIL em Goiás, para clientes Pessoa Física e Jurídica que tem contratos comerciais em atraso, incluindo cartões Caixa, com descontos de até 90% para pagamento à vista.

A iniciativa estará disponível com descontos especiais até o dia 28 de dezembro deste ano. Para mais informações, o cliente pode ligar para o número 0800 726 8068, opção 8 ou se dirigir a qualquer agência do estado com documento de identificação e CPF e verificar se seu contrato está enquadrado na campanha.

Em Goiânia, a Caixa estacionará seu caminhão-agência no shopping Estação Goiânia para atendimento exclusivo aos clientes que desejam quitar suas dívidas. Ele atenderá das 09 às 19h, de segunda a sexta-feira, de segunda-feira (27) até o dia 8 de dezembro.



Serviço:

Caminhão-agência da campanha #QUITAFACIL em Goiânia

Local: Shopping Estação Goiânia. Avenida Goiás Norte, nº 2151, Centro - Goiânia