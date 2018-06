Economia Clientes com novas demandas

Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário em Goiás (Ademi), Roberto Elias Fernandes, as construtoras estão atendendo novas demandas dos clientes, que há pouco tempo queriam bairros como o Setor Bueno, contemplado no antigo plano diretor. Agora, as empresas atendem pessoas que gostam de determinados bairros, que registram demanda em pesquisas, ...