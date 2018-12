Economia Clarion Órion abre unidade em Goiânia Hotel de luxo inicia atividades em soft opening em dez andares de arranha-céu e aposta em centro de convenções e restaurante

O hotel do complexo Órion Business – arranha-céu goianiense que também possui shopping e hospital – será lançado nesta quarta-feira (5). O Clarion Goiânia Órion, de marca norte-americana com administração da Atlantica Hotels, iniciará as atividades em soft opening. Ele ocupa dez andares e possui 148 apartamentos divididos nas categorias superior, luxo, business e roya...