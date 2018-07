Economia Cinco entre oito atividades do varejo registram perdas em maio Por outro lado, segmento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo cresceu 8%

Cinco entre oito atividades do varejo registram perdas em maio de 2018 ante maio de 2017, refletindo os efeitos da paralisação dos caminhoneiros no abastecimento do comércio, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume vendido subiu 2,7%, a 14ª taxa positiva seguida, impulsionad...