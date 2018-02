CIEE realiza a 3ª Feira do Estudante em Goiânia

Estão abertas a partir desta terça-feira (9) as inscrições para a 3ª Feira do Estudante – Expo CIEE Goiás 2018, que será realizada dias 20 e 21 de fevereiro, no Centro de Convenções de Goiânia. Os organizadores esperam 25 mil visitantes nos dois dias de eventos. Os interessados devem fazer inscrição, que é gratuita.

Durante a Expo CIEE Goiás 2018, os jovens poderão se candidatar a 2 mil vagas de estágio e 500 de aprendizagem. Além disso, visitarão estandes de escolas e empresas com informações exclusivas, participarão de 40 palestras e assistirão a apresentações musicais e culturais.

Escolas ou grupos de outras localidades interessados em levar excursões precisam cadastrar todos os estudantes. Mais informações pelo telefone (11) 3040-7444 e (62) 4005-0760.