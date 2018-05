Economia Cidades turísticas em escassez Principais destinos de lazer do Estado enfrentam problemas de abastecimento às vésperas de feriado prolongado de Corpus Christi. Turistas estão sem gasolina

Quando saiu de Goiânia com destino a Alto Paraíso de Goiás, a 442 km da capital, o casal Rodrigo Ferreira e Adriano Bittar não poderia imaginar que o feriado se estenderia por mais alguns bons dias. Quem resolveu dar um pulo na Chapada dos Veadeiros para aproveitar o feriado municipal de Goiânia, no último dia 24, e, de quebra, pegar a terceira edição do Festival Raí...