Economia Cidade de Goiás recebe ação de troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de LED Os clientes da Enel podem trocar materiais como papel, papelão, garrafas PET, plástico, livros sem capa, sucata de ferro, alumínio e de materiais eletrônicos, motor de geladeira, placas de TV e computador e alguns tipos de garrafas de vidro, por bônus na conta de luz

Moradores da Cidade de Goiás podem trocar até quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de LED, nesta sexta-feira (27), das 10h às 16h, no ponto do Ecoenel do município, localizado na Praça Goiás do Couto, no Setor João Francisco. Os clientes da Enel interessados em realizar a troca devem levar uma das três últimas contas de energia quitada, um doc...