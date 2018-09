Economia China retalia EUA e aumenta temor sobre guerra comercial Governo chinês anuncia retaliação de R$ 60 bilhões em produtos americanos em resposta a Trump; especialista prevê contração do comércio internacional

Um dia após o anúncio de que os EUA vão impor tarifas sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas, o governo da China informou que vai aplicar retaliações contra produtos americanos no valor de US$ 60 bilhões. Pequim também recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC), onde o temor é que as retaliações mútuas e o avanço protecionista americano saiam do controle, af...