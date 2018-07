Economia China está entre as 20 economias mais inovadoras; Brasil ocupa 64º lugar O índice classifica 126 economias com base em 80 indicadores, que vão desde as taxas de depósito de pedidos de propriedade intelectual até a criação de aplicativos para aparelhos portáteis, gastos com educação e publicações científicas e técnicas

A China entrou para a lista das 20 principais economias mais inovadoras, ocupando o 17º lugar no ranking do Índice Global de Inovação (GII, na sigla em inglês), publicado anualmente pela Universidade Cornell, pelo Insead e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A Suíça ocupa a primeira posição no índice, seguida dos Países Baixos, Suécia, Reino U...