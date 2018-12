Economia Cheques ainda resistem Mais velhos e cidades do interior do País dão sobrevida ao meio de pagamento, que ainda se mantém onde o setor é mais resistente ao uso dos cartões de crédito e débito

O velho cheque pré-datado é, cada vez mais, uma lembrança que vai sumindo da memória. Entretanto, o meio de pagamento, que no passado foi uma peça central da dinâmica do varejo, hoje caminha para o ostracismo com alguns pontos de resistência. Isso é o que se conclui de pesquisa do birô de crédito Multicrédito (antigo Telecheque).O levantamento, com 3 mil empresas d...