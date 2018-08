Economia Cheque especial: Taxa chega a 303,2% ao ano em julho Na comparação com julho de 2017, houve redução de 18,1 pontos percentuais

A taxa de juros do cheque especial caiu em julho, de acordo com dados do Banco Central (BC) divulgados hoje (29). A taxa chegou a 303,2% ao ano, com redução de 1,7 ponto percentual em relação a junho. Essa é a menor taxa desde março de 2016, quando estava em 300,8% ao ano. Na comparação com julho de 2017, houve redução de 18,1 pontos percentuais na taxa do cheque...