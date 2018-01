Chega de vexame: Descubra como conferir áudio no WhatsApp antes de enviá-lo

Apesar do WhatsApp ter aproximado muita gente, o aplicativo também já foi cenário de muitas discussões e mal entendidos. Um novo recurso pode ajudar a evitar problemas no futuro. Agora os usuários vão poder conferir os áudios antes que eles sejam enviados.

Sendo assim, será possível se não nenhum erro ou ruídos nas mensagens de voz.

Além disso, a novidade também vai salvar o áudio quando ele foi interrompido por alguma outra função do celular e o WhatsApp for colocado em segundo plano.

Confira o passo a passo da nova função:

Passo 1. Matenha o botão de microfone pressionado para iniciar a gravação. Você também pode arrastar o dedo para cima, em direção ao ícone de cadeado, para travar o aplicativo no gravador de voz.

Passo 2. Para interromper a gravação sem cancelar o envio, realize a ação de bloquear a tela – normalmente basteria acionar o botão de liga/desliga. Ao desbloquear o telefone, repare que o clipe de voz vai aparecer na barra inferior do chat em questão. Toque no primeiro botão azul para ouvir o conteúdo. Caso queira apagar, selecione o ícone de lixeira. Por fim, se estiver satisfeito com o clipe, toque no ícone azul de avião de papel, à direita, para fazer o envio.