Economia Chega ao fim combustível no Aeroporto de Goiânia No início da tarde de hoje, cinco voos estavam atrasados no Santa Genoveva

As reservas de querosene de aviação no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, se esgotaram na tarde desta sexta-feira (25). De acordo com a Infraero, os pousos e decolagens estão liberados desde que o avião tenha combustível suficiente para a próxima viagem. Por volta das 12h, o site da Infraero informava que haviam 21 voos programados, sendo que 16 estavam no hor...