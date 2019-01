Economia Chefe da OMC defende acordos bilaterais Apesar da prioridade ao bilateralismo, Ernesto Araújo anunciou engajamento do País na reforma do organismo multilateral

Em entrevista no Planalto logo após encontro com o presidente Jair Bolsonaro, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o brasileiro Roberto Azevêdo, saiu em defesa da política externa do novo governo de priorizar acordos bilaterais em detrimento de discussões multilaterais. "Tenho dito com grande frequência que o caminho bilateral tem de ser trilhado e...