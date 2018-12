Economia Chanceleres do Mercosul e da União Europeia se reúnem em Brasília Na reunião devem ainda analisar o resultado das últimas negociações, em novembro em Bruxelas

Os ministros das Relações Exteriores dos países que compõem o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, pois a Venezuela está momentaneamente suspensa) se reúnem hoje (6) em Brasília, no esforço de avançar no acordo de associação com a União Europeia (UE). Na reunião devem ainda analisar o resultado das últimas negociações, em novembro em Bruxel...