Economia Cervejas terão rótulos com os ingredientes usados na fabricação As empresas terão prazo de um ano para se adequar às novas regras previstas na instrução do Mapa

As cervejas nacionais e importadas vendidas no Brasil terão, em seus rótulos, especificações mais claras sobre os ingredientes utilizados em sua fabricação. A medida está prevista em instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), publicada no Diário Oficial da União de hoje (16). As empresas terão prazo de um ano para s...