Cerveja goiana ganha o exterior

Depois de caírem no gosto de muitos consumidores do mercado goiano e até de outros Estados brasileiros, as cervejas artesanais produzidas em Goiás começam a descobrir o mercado externo. Uma marca goiana já está sendo exportada para a Europa e outra será produzida nos Estados Unidos em breve. A Colombina, da Cervejaria Goyaz, já desembarcou em países do mercado europeu...