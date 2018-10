Economia Cerca de 28 mil empresas podem ser excluídos do Simples em Goiás Para goianos inadimplentes, que juntos somam débitos acima de R$ 700 mil, prazo para regularização já está correndo e, em alguns casos, vai até quarta-feira

Aproximadamente 28 mil empresas goianas correm o risco de serem excluídas do Simples Nacional por inadimplência. Juntas, elas somam débitos de R$ 706.490,87. Como os responsáveis pelos empreendimentos foram notificados no último dia 17 por meio de Atos Declaratórios de Exclusão (ADEs) incluídos no sistema da Receita Federal, para alguns empresários o prazo para regulariz...