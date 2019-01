Pela segunda vez em poucos meses, Goiás ficou de fora da concessão de benefícios fiscais do governo federal. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) vetou a extensão de incentivos fiscais para empresas que estão na área da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Assim, a região deixou de ganhar R$ 5,1 bilhões para atrair empresas – valor divulgado pela Sudeco e que corresponde à renúncia estimada até o ano 2021.

Apesar de o governo federal alegar que Goiás e os outros Estados não perderam nada, pois os benefícios nem chegaram a existir, representantes do setor produtivo rebatem que a preocupação é com a perda de competitividade, porque vizinhos terão vantagens.

Ao sancionar a Lei 13.799 de 2019, Bolsonaro prorrogou por cinco anos incentivos fiscais de redução e reinvestimento do imposto sobre a renda e adicionais somente para áreas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Quando o ex-presidente Michel Temer (MDB) esteve em Goiânia, em dezembro, representantes do setor produtivo juntamente com o então governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) tentaram articular para que ele sancionasse a lei que incluía a Sudeco. Porém, Temer preferiu deixar para Bolsonaro. O resultado foi uma segunda derrota política. Em novembro, o governo federal ao criar o Programa Rota 2030 com novo regime tributário para montadoras de veículos, houve concessão de extensão do que já existe de benefícios, mas só para Nordeste e Norte até 2025. O Centro-Oeste foi retirado ainda no Congresso.

Posteriomente, Caiado e representantes do setor produtivo chegaram a alegar que haveria trabalhos nos bastidores para que Temer editasse uma medida provisória para incluir a região. Mas isso não aconteceu.

Para o veto do presidente da República à extensão de benefícios à Sudeco, a justificativa do Ministério da Economia é de que haveria perda de arrecadação que não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 e teria de ser compensada por meio de aumentos de tributos ou redução de benefícios tributários. Isso porque não teria sido considerado a extensão do desconto de 75% do Imposto de Renda (IRPJ) e outros para o Centro-Oeste. Além disso, o projeto não estaria acompanhado de um aumento de receita compensatória.

Segundo cálculos da Sudeco, somente a redução do IRPJ representaria até 2023 R$ 3,5 bilhões de renúncia. Já a redução de reinvestimento que as empresas teriam representaria R$ 1,6 bilhão até o mesmo ano.

Reflexo

O presidente da Federação das Indústrias do Estado (Fieg), Sandro Mabel, explica que a bancada goiana articulou para acrescentar o Centro-Oeste na lei e lamenta que não houve a sanção. “Temos aí uma condição hoje desfavorável com relação ao Mato Grosso, que tem a Sudam e é competidor do lado, e em relação à Minas Gerais, que é atendido pela Sudene.”

Ele diz que sem ter benefícios estendidos no caso do Rota 2030 e da Sudeco, Goiás se equipara a São Paulo, que possui outra realidade, inclusive em tamanho de mercado consumidor. “Há uma preocupação muito grande dos governos misturando incentivo com renúncia de receita e isso não é verdade. Porque não se perde aquilo que não tem. Além de emprego, qualquer receita que venha é lucro para o Estado”, acrescenta o vice-presidente da Associação Pró Desenvolvimento Industrial do Estado (Adial Goiás), André Luiz Rocha.

Por nota, o governo de Goiás informou que o veto de Bolsonaro não traz impacto, porque o incentivo federal nunca foi concedido ao Estado. “Destacamos, entretanto, que os benefícios fiscais federais são dados a regiões da federação brasileira que tenham distorções a serem corrigidas, a exemplo da atratividade logística. Naturalmente, Goiás possui o melhor atrativo logístico de todos os demais estados do país”, informou em nota a Secretaria de Desenvolvimento.