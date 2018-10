Economia Celulares irregulares serão bloqueados a partir de 8 de dezembro O programa "Celular Legal" visa o combate ao uso de aparelhos roubados, furtados, extraviados ou adulterados e não certificados pela Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está notificando através de mensagens os donos de telefone celular em situação irregular que não poderão mais utilizar as redes de nenhuma operadora nacional. Criado pela Anatel, o programa ‘Celular Legal’ começou a funcionar no último dia 23 nos estados de Goiás, Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul...