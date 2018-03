Celg passa a se chamar Enel Distribuição Goiás

A Celg, empresa responsável pela distribuição de energia no Estado, passa a se chamar Enel Distribuição Goiás. O Grupo Enel adquiriu a estatal goiana há um ano e só agora resolveu adotar o nome do grupo. O novo nome e a nova identidade visual da marca serão divulgados em uma coletiva de imprensa que acontece na tarde desta quinta-feira (7), em Goiânia.

Segundo a Enel, a nova marca é um sinal de mudanças. “Sabemos dos desafios de recuperar o sistema elétrico de um Estado com as dimensões de Goiás. Nosso foco é planejar e executar as medidas necessárias para melhorar a qualidade do serviço”, informou o Country Manager da Enel no Brasil, Carlo Zorzoli.

A adoção da nova identidade, afirma a empresa, é parte de um processo de integração da Enel Distribuição Goiás ao Grupo Enel e tem por objetivo de posicioná-la de uma nova maneira. Para isso, outra novidade será a transformação dos espaços de atendimento de lojas e postos, site, canais digitais, frotas e uniformes, e também dos projetos sociais já realizados pela empresa em outros estados.