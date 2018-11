A Enel Distribuição Goiás vai realizar nesta quarta-feira (21) o sorteio de 80 geladeiras novas no município de Cavalcante, no Norte de Goiás. Para participar, os clientes devem se cadastrar entre esta segunda (19) e esta quarta-feira (21), das 9h às 17h, na Associação Kalunga de Cavalcante.

Os moradores que quiserem participar do cadastro precisam levar um documento oficial com foto e a última conta de energia paga. No momento do cadastro, o cliente também pode trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras duas lâmpadas LED, que são mais econômicas. Após o cadastro, os clientes participam do sorteio para garantir a troca de uma geladeira antiga por uma nova.

Além do sorteio das geladeiras em Cavalcante, a Enel também vai realizar a troca de geladeiras para 40 famílias que moram no povoado de Vão das Almas, localizado a cerca de 90 quilômetros de Cavalcante. O local também faz parte de um dos núcleos Kalunga desta região.

Economia

Uma geladeira nova pode consumir até 70% menos que uma antiga. Em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90kWh/mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kw/hora/mês. As geladeiras do programa têm selo de consumo tipo “A”, que significa eficiência no consumo de energia elétrica.

Todo o material retirado dos aparelhos velhos é reciclado, como gás refrigerante, compressores, óleo compressor, isolamento térmico, plásticos, aço, cobre e alumínio.