Economia 'Catástrofe é eleger um presidente sem base para governar', diz presidente do banco Fator Segundo ele, as estruturas serão as mesmas, o legislativo também, e continuará sendo difícil aprovar as reformas

O mercado deve reagir com euforia a uma vitória do candidato Jair Bolsonaro (PSL), preferido dos investidores para derrotar o PT, mas, logo no início do ano que vem, vai perceber que o "mundo não é tão cor de rosa como se esperava", diz o presidente do banco Fator, Gabriel Galípolo. Segundo ele, as estruturas serão as mesmas, o legislativo também, e continuará sendo d...