Economia Cassada liminar que limitava lucro do etanol nos postos Justiça revogou ontem decisão obtida pelo Procon Goiás em novembro de 2017; mercado agora será regulado apenas pela concorrência

Os postos de combustíveis da capital já não são mais obrigados a vender etanol com lucro máximo de 10,2%. A liminar que limitava a margem na venda do combustível foi revogada ontem pelo juiz Reinaldo Alves Ferreira, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto) garante que, apesar de o mercado v...