Economia Caso países não façam acordos justos conosco, serão tarifados, diz Trump Presidente americano ainda comentou sobre a força do setor de aço dos EUA, neste momento

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender sua estratégia de impor tarifas sobre importações americanas. Segundo ele, esse expediente coloca seu país em uma posição de força para negociar com outras nações. Em mensagens no Twitter, ele reiterou que aqueles que não oferecerem acordos "justos" aos americanos devem sofrer novas tarifas. As mensag...