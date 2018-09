Economia Casino nega proposta de fusão do Carrefour e diz ser alvo de 'manipulação' Grupo francês, que disputa liderança do varejo com o rival tanto em seu país de origem quanto no Brasil, divulgou nota rejeitando a oferta; Carrefour nega ter feito proposta

O grupo francês Casino confirmou neste domingo, 23, em comunicado divulgado por sua matriz, que foi procurado pelo rival - igualmente francês - Carrefour para a celebração de uma fusão global entre as gigantes. No mesmo comunicado, o Casino - dono do Grupo Pão de Açúcar no Brasil - afirmou não ter interesse no negócio, após realizar uma reunião do conselho de administração. O movime...