Economia Carrefour Brasil vai testar scanner no carrinho de compras para reduzir fila Entre os projetos está ainda a introdução dos chamados "self checkout", os caixas que são operados diretamente pelos consumidores

O Carrefour vai testar no Brasil ainda este ano uma tecnologia que permite ao consumidor escanear produtos que vão ao carrinho e com isso evitar filas nos caixas. De acordo com o presidente do Carrefour Brasil, Noel Prioux, os testes com essa tecnologia, chamada de Scan & Go, vão começar a ser feitos ainda este ano. Há diferentes formatos de implementação dessa tecno...