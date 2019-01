Economia Carne especial ganha espaço Butiques se espalham pela capital com tipos e cortes para quem está disposto a pagar por conceito

As peças não ficam inteiras dependuradas por ganchos como nos açougues. Há cortes especiais, a porção é embalada a vácuo, às vezes já temperada e com a história diferenciada de sua origem para ser contada desde a inseminação. São assim as butiques de carnes que têm ganhado espaço em Goiânia. Uma resposta à mudança de comportamento do consumidor quanto à qualidade e s...