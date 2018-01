Carnaval impulsiona o turismo e pacotes de carnaval já estão quase esgotados

FERIADO | Recuperação da economia tem reflexos no setor; pacotes para hotéis e pousadas nos principais destinos turísticos do Estado já estão quase esgotados, mesmo com preço mais alto

Marcello Dantas

Praça do Coreto tomada por turistas na cidade de Goiás: carnaval de marchinhas lembra o século passado