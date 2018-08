Economia Carga de energia cresce 3,9% em julho ante julho de 2017, diz ONS De acordo com o ONS, contribuiu para o crescimento, na comparação anual, o maior número de dias úteis e a ocorrência de temperaturas superiores ao mesmo mês de 2017

A carga de energia do País apresentou um crescimento de 3,9% em julho em relação ao verificado no mesmo mês de 2017, e alcançou 63.580 MW médios, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Com relação ao mês de junho, a carga apresentou estabilidade. De acordo com o ONS, contribuiu para o crescimento, na comparação anual, o maior número de dias úte...