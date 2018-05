Economia Candidatos podem pedir gratuidade em novo concurso para delegado em Goiás Período para requerer gratuidade pode ser feita entre 12 de junho e 11 de julho

Os inscritos no concurso para delegado da Polícia Civil regido pelo Edital 007/16, podem pedir gratuidade na taxa de inscrição do novo certame, que será realizado ainda este ano. A solicitação para requerer gratuidade pode ser feita entre 12 de junho e 11 de julho. Os procedimentos estão definidos no edital divulgado no site www.nucleodeselecao.ueg.br. Depois dess...