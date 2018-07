Economia Candidatos de concurso para delegado anulado em Goiás podem solicitar a devolução da taxa O certame para Delegado Substituto da Polícia Civil está com a concorrência de 218,9 candidatos por vaga

Os candidatos que participaram do concurso para delegado regido pelo edital 007/2016, cancelado após tentativa de fraude, e que não optaram por participar do novo certame (edital 001/2018), já podem solicitar a devolução do valor pago pela taxa de inscrição. O concurso para Delegado Substituto da Polícia Civil, edital 001/2018, com 100 vagas ofertadas, teve 2...