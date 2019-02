Economia Campo sofre com falta de energia Além das quedas frequentes, interior goiano soma 22,5 mil pontos à espera de luz elétrica; Enel pede mais tempo para atender demandas e a percepção de melhorias

O interior do Estado é o que mais sofre com a baixa qualidade e disponibilidade de energia elétrica. Os consumidores atendidos pela Enel Distribuição Goiás na zona rural, especialmente nesta época de chuva, relatam quedas que duram até quatro dias. Em dezembro, Aragarças, no noroeste goiano, – que foi ponto no Estado com maior tempo sem energia no mês – teve de esper...