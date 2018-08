Economia Campanha contra febre aftosa vacinou 98% do rebanho do país A iniciativa ocorreu em maio, mas os dados foram divulgados somente hoje (31) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

A campanha de vacinação contra a febre aftosa alcançou 98,3% dos animais do país. No total, foram imunizados 197,87 milhões de bois e búfalos de um universo de 201,2 milhões. A iniciativa ocorreu em maio, mas os dados foram divulgados somente hoje (31) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A primeira etapa envolveu animais de todas as ida...