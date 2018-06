Economia Campanha contra febre aftosa imuniza 98% dos bovinos e bubalinos em Goiás Dados foram divulgados nesta terça-feira (26) pela Agrodefesa

Mais de 22 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos foram vacinadas durante a campanha contra a febre aftosa deste ano, que terminou no dia 15 de junho. O número representa 98,86% de todos os animais do tipo que existem no Estado. Os dados foram divulgados pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) nesta terça-feira (26). A greve dos caminhoneiros, que pa...