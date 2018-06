Economia Caminhoneiros sofrem com saúde precária Estudos feitos por concessionárias mostram que 79% dos motoristas têm excesso de peso e 35% têm colesterol ou glicemia alterados; rotina afasta cuidados

A alta no preço do combustível não é a única dificuldade que os caminhoneiros enfrentam diariamente. A rotina de longas viagens, a alimentação desregrada, a falta de atividade física e as poucas horas de sono levaram a uma epidemia de obesidade e de outros problemas de saúde na categoria que parou o País nas duas últimas semanas.Dados inéditos de pesquisas feitas no an...